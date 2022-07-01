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تعديل نظام دوري الشاطئية بعد انسحاب 3 أندية

الخميس 21 يوليو 2022 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل نظام دوري الشاطئية بعد انسحاب 3 أندية



غزة / سما /

جدولت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباريات بطولة كرة القدم الشاطئية الخامسة المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل على ملعب نماء الترابي بمشاركة 9 أندية.

واعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد أن الأندية المشاركة تم توزيعها على 3 مجموعات بعد انسحاب أندية الشجاعية والصداقة وشباب جباليا، حيث سيتأهل أول وثاني كل مجموعة وأفضل فريقين يحصلان على المركز الثالث إلي دور الثمانية.

وتضم المجموعة الأولى أندية: الصلاح، خدمات الشاطئ، الأهلي، فيما تضم المجموعة الثانية: شباب الزوايدة، نماء، شباب خانيونس، وتضم المجموعة الثالثة أندية: الهلال، الجلاء، غزة الرياضي.

 

جدول مواعيد مباريات دوري كرة القدم الشاطئية

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#الكرة الشاطئية

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