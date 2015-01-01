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خدمات النصيرات يتعاقد ويجدد مع 10 لاعبين

الخميس 21 يوليو 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات النصيرات يتعاقد ويجدد مع 10 لاعبين



الوسطى / سما /

واصل نادي خدمات النصيرات حراكه في الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثاً للدرجة الممتازة، استعداداً لمنافسات الموسم القادم المتوقع انطلاقه في شهر أكتوبر القادم.

وأعلن خدمات النصيرات، تعاقده مع 3صفقات جديدة بضم: لاعب الوسط شادي بصلة، والمهاجم هيثم النجار، والظهير الأيمن ميمنة الناجي.

وكان النصيرات قد تعاقد في وقت سابق مع، نعيم أبو شاويش، وعيد العكاوي، وبلال حمد، استعداداً للموسم القادم الذي يسعى فيه لتحقيق نتائج قوية تضمن للفريق البقاء في دوري الأضواء الذي صعد له بعد أن هبط عام 2015.

وكشف خدمات النصيرات عن توصله لاتفاق على تجديد عقود 4 لاعبين، هم: علاء إسماعيل، محمد شريم، عبد اللطيف عليان، وخالد النجار.

#خدمات النصيرات #الانتقالات الصيفية

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