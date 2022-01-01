تعرف على الموعد الجديد لانطلاق بطولة الدوري والسوبر

غزة / سما /

كشفت مصادر مطلعة، أمس الأربعاء، عن تحديد الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد في قطاع غزة، موعداً جديداً لبطولة كأس السوبر للعبة، وانطلاق بطولة الدوري.

وأكدت المصادر أن اتحاد كرة اليد، حدد السادس والعشرين من الشهر الجاري موعداً لإقامة كأس السوبر، بين جمعية الصلاح واتحاد دير البلح، بعد انسحاب خدمات النصيرات، بطل الدوري والكأس من المباراة، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها.

كما أكدت المصادر أن الدوري سينطلق في الأول من الشهر القادم، بلقاء خدمات البريج مع خدمات النصيرات على صالة أبو يوسف النجار في مدينة خانيونس.

يشار إلى أن تأجيل بطولة كأس السوبر والدوري، جاء بعد انشغال الاتحاد بإقامة لقاء كأس فلسطين، والذي توج به خدمات النصيرات على حساب فريق عزون من الضفة الغربية.