عبر مطار "رامون".. صحيفة عبرية تكشف عن استعدادات لتسيير أول رحلة جوية للفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، عن استعدادات لتسيير أول رحلة طيران جوية لفلسطينيين من مطار "رامون" قرب إيلات، إلى اسطنبول.

وبحسب الصحيفة، فإن المخطط الذي يتم الإعداد له هو السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون" لقضاء الإجازات وغيره بالخارج، بدلًا من التوجه إلى الأردن عبر جسر الملك حسين "معبر الكرامة" والذي يعتبر بوابة الخروج لهم.

وكانت قناة ريشت كان العبرية، ذكرت منذ أيام أن هناك مخططًا للسماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون".

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن شركة طيران تركية هي من تستعد لتسيير أولى الرحلات الجوية من مطار "رامون" إلى اسطنبول.

ولفتت إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيكون مرهونًا بموافقة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، فيما ستقوم الأجهزة الأمنية بفحص القضية على جميع المستويات واتخاذ إجراءات معقدة بشأن تنقل المسافرين الفلسطينيين من وإلى المطار ومنه إلى الخارج وعند عودتهم.

ويتوقع أن تكون الرحلة الأولى في شهر أغسطس/ آب المقبل، وسط ترحيب من إدارة مطار "رامون" الذي يحتاج إلى مثل هذه الرحلات الدولية. كما تقول الصحيفة.