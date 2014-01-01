أتلتيكو مدريد يحسم مصير يان أوبلاك مع الفريق

وكالات / سما /

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بصدد تمديد عقد يان أوبلاك نجم حراسة مرمى الروخيبلانكوس لفترة طويلة.

وسينتهي عقد الدولي السلوفيني يان أوبلاك ابن 29 عاماً مع أتلتيكو مدريد الصيف المقبل، لذلك كان يرغب النادي في تمديد عقده.

ويعد يان أوبلاك من أفضل خمسة حراس مرمى في أوروبا والعالم بالوقت الحالي، بعد انضمامه للفريق الإسباني صيف عام 2014 من بنفيكا البرتغالي بمبلغ 14 مليون يورو.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن عقد يان أوبلاك الجديد مع أتلتيكو مدريد سيكون لمدة ثلاث سنوات حتى صيف عام 2025.

وأوضح فابريزيو رومانو أن راتب الحارس المميز السنوي سيزيد بعد ثبات مستواه لسنواتٍ طويلة، حيث لعب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الفريق الإسباني دوراً كبيراً في تمديد عقد يان أوبلاك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيتم الإعلان عن تجديد عقد يان أوبلاك في الساعات القليلة القادمة.