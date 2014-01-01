  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أتلتيكو مدريد يحسم مصير يان أوبلاك مع الفريق

الخميس 21 يوليو 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يحسم مصير يان أوبلاك مع الفريق



وكالات / سما /

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بصدد تمديد عقد يان أوبلاك نجم حراسة مرمى الروخيبلانكوس لفترة طويلة.

وسينتهي عقد الدولي السلوفيني يان أوبلاك ابن 29 عاماً مع أتلتيكو مدريد الصيف المقبل، لذلك كان يرغب النادي في تمديد عقده.

ويعد يان أوبلاك من أفضل خمسة حراس مرمى في أوروبا والعالم بالوقت الحالي، بعد انضمامه للفريق الإسباني صيف عام 2014 من بنفيكا البرتغالي بمبلغ 14 مليون يورو.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن عقد يان أوبلاك الجديد مع أتلتيكو مدريد سيكون لمدة ثلاث سنوات حتى صيف عام 2025.

وأوضح فابريزيو رومانو أن راتب الحارس المميز السنوي سيزيد بعد ثبات مستواه لسنواتٍ طويلة، حيث لعب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الفريق الإسباني دوراً كبيراً في تمديد عقد يان أوبلاك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيتم الإعلان عن تجديد عقد يان أوبلاك في الساعات القليلة القادمة.

#يان أوبلاك #أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة اليوم

رابط الاسماء ..معايير صرف المنحة القطرية في قطاع غزة لشهر يوليو الحالي..

بيان صادر عن الشؤون المدنية حول الصلاة في المسجد الأقصى لسكان غزة

القناة 12 : انخفاض حاد على أسعار الوقود في اسرائيل بداية الشهر القادم

البنوك الفلسطينية تُغلق حسابات جمعية الإحسان الخيرية في الخليل

محطة إسرائيلية تعتذر للمسلمين بعد تسلل مراسلها إلى “مكة المكرمة”

لهذا السبب .. روسيا مُنزعجة من وصول لابيد لقيادة الحكومة الإسرائيلية

أردوغان يرد "إهانة" بوتين ويجعله ينتظر بطهران (شاهد)

الأخبار الرئيسية

7FZWn

عبر مطار "رامون".. صحيفة عبرية تكشف عن استعدادات لتسيير أول رحلة جوية للفلسطينيين

3dffc597d9cbd861567bb45129dce456

سمح بالنشر .. "الشاباك" يزعم اعتقال فلسطيني نفذ سلسلة عمليات منها قتل جندي

لهذا السبب .. روسيا مُنزعجة من وصول لابيد لقيادة الحكومة الإسرائيلية

هيئة "مكافحة الفساد" تحقق بـ"تبادل وظيفي" لابنتي وزيرين بالحكومة الفلسطينية

القناة 12 : انخفاض حاد على أسعار الوقود في اسرائيل بداية الشهر القادم

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم