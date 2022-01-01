موقف ريال مدريد من فكرة عودة رونالدو

وكالات / سما /

يبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فريق جديد يلعب في صفوفه بالموسم المقبل، مع ضرورة مشاركته في دوري ابطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق رونالدو بعد اليونايتد لن يكون ريال مدريد بأي حال من الأحوال، حيث يغلق النادي الملكي الباب أمام فكرة عودة الأسطورة البرتغالية لأحضانه من جديد.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن علاقة ريال مدريد برونالدو تبقى جيدة، لكن النادي الملكي يعتبر أن حقبته في السانتياجو بيرنابيو انتهت بلا رجعة، ولن يحرك النادي ساكناً لجلبه في الصيف الجاري.

ويتطلع رونالدو لمفارقة الشياطين الحمر على أمل الاستمرار في القتال للفوز بدوري ابطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بجانب توسيع الفارق مع ليونيل ميسي في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، والتي يتصدرها الدون حالياً بفارق 15 هدفاً عن ليو.

وارتبط اللاعب الذي سيصل لعامه 38 في شهر فبراير بأكثر من ناد في الصيف الجاري، لكن الجميع يتراجع عن فكرة الحصول على توقيعه على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، أتلتيكو مدريد الإسباني، وأخيراً ناديه السابق، ريال مدريد.