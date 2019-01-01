برشلونة يُحدد بديلاً غير مُتوقع لصفقة كوندي المُتعثرة

وكالات / سما /

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع المُدافع الفرنسي جول كوندي، لاعب إشبيلية، ولكن يبدو تشيلسي حالياً هو الأقرب للفوز بخدماته.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن برشلونة بدأ في البحث عن بديلٍ جديد لصفقة كوندي، ووقع اختياره على النجم الفرنسي أيضاً ويليام ساليبا لاعب أرسنال.

وذكرت الصحيفة البريطانية نقلاً عن الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أن ساليبا يتصدر قائمة الخيارات الدفاعية البديلة على طاولة برشلونة في حالة الفشل في التعاقد مع كوندي.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يُتابع حالياً لاعب إنترميلان ميلان شكرينيار، ولاعب لايبزيج جوسكو جفارديول، ولاعب أتلتيك بيلباو إينينجو مارتينيز، فضلاً عن لاعب روما روجيه إيبانيز.

ويبلغ ساليبا من العُمر 21 عاماً، ويُجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2024 مع أرسنال.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل لنادي أرسنال في 2019 قادماً من سانت إتيان الفرنسي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق تحت 21 سنة في 7 مُباريات، ولعب مع نادي مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة في 51 مُباراة.