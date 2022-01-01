  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً .. روما يعلن تعاقده مع باولو ديبالا

الخميس 21 يوليو 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. روما يعلن تعاقده مع باولو ديبالا



وكالات / سما /

أعلن نادي روما الإيطالي رسمياً تعاقده مع الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس السابق في صفقة انتقال حر، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان باولو ديبالا قد رحل عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف عقب انتهاء عقده مع البيانكونيري، وأصبح حراً في الانتقال لأي فريق آخر بدون أي مقابل.

وتنافست العديد من أندية الدوري الإيطالي على خطف باولو ديبالا، ولكن نجم روما في نهاية المطاف بإقناع النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى الفريق العاصمي بفضل محادثات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو معه.

وأشار موقع روما الرسمي على الإنترنت إلى تعاقد النادي مع باولو ديبالا لمدة ثلاث سنوات حتى صيف عام 2025، وسيرتدي نجم يوفنتوس السابق قميص رقم 21 مع جيالوروسي.

وتحدث باولو ديبالا عقب انضمامه رسمياً لفريق روما قائلاً “التصميم على التعاقد معي والسرعة التي أظهرها روما للتعاقد معي أحدثت الفارق”.

وأضاف “انضممت لفريق يرسي أسس صلبة لمستقبل مشرق مع مدرب مثل جوزيه مورينيو الذي يشرفني أن أعمل معه”.

وتابع “معجب للغاية بالأجواء التي يخلقها جماهير روما، ولا أطيق الانتظار لأحييهم بقميص الفريق”.

#يوفنتوس #روما #باولو ديبالا

الأكثر قراءة اليوم

رابط الاسماء ..معايير صرف المنحة القطرية في قطاع غزة لشهر يوليو الحالي..

بيان صادر عن الشؤون المدنية حول الصلاة في المسجد الأقصى لسكان غزة

القناة 12 : انخفاض حاد على أسعار الوقود في اسرائيل بداية الشهر القادم

البنوك الفلسطينية تُغلق حسابات جمعية الإحسان الخيرية في الخليل

محطة إسرائيلية تعتذر للمسلمين بعد تسلل مراسلها إلى “مكة المكرمة”

لهذا السبب .. روسيا مُنزعجة من وصول لابيد لقيادة الحكومة الإسرائيلية

أردوغان يرد "إهانة" بوتين ويجعله ينتظر بطهران (شاهد)

الأخبار الرئيسية

7FZWn

عبر مطار "رامون".. صحيفة عبرية تكشف عن استعدادات لتسيير أول رحلة جوية للفلسطينيين

3dffc597d9cbd861567bb45129dce456

سمح بالنشر .. "الشاباك" يزعم اعتقال فلسطيني نفذ سلسلة عمليات منها قتل جندي

لهذا السبب .. روسيا مُنزعجة من وصول لابيد لقيادة الحكومة الإسرائيلية

هيئة "مكافحة الفساد" تحقق بـ"تبادل وظيفي" لابنتي وزيرين بالحكومة الفلسطينية

القناة 12 : انخفاض حاد على أسعار الوقود في اسرائيل بداية الشهر القادم

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم