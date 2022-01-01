رسمياً .. روما يعلن تعاقده مع باولو ديبالا

وكالات / سما /

أعلن نادي روما الإيطالي رسمياً تعاقده مع الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس السابق في صفقة انتقال حر، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان باولو ديبالا قد رحل عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف عقب انتهاء عقده مع البيانكونيري، وأصبح حراً في الانتقال لأي فريق آخر بدون أي مقابل.

وتنافست العديد من أندية الدوري الإيطالي على خطف باولو ديبالا، ولكن نجم روما في نهاية المطاف بإقناع النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى الفريق العاصمي بفضل محادثات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو معه.

وأشار موقع روما الرسمي على الإنترنت إلى تعاقد النادي مع باولو ديبالا لمدة ثلاث سنوات حتى صيف عام 2025، وسيرتدي نجم يوفنتوس السابق قميص رقم 21 مع جيالوروسي.

وتحدث باولو ديبالا عقب انضمامه رسمياً لفريق روما قائلاً “التصميم على التعاقد معي والسرعة التي أظهرها روما للتعاقد معي أحدثت الفارق”.

وأضاف “انضممت لفريق يرسي أسس صلبة لمستقبل مشرق مع مدرب مثل جوزيه مورينيو الذي يشرفني أن أعمل معه”.

وتابع “معجب للغاية بالأجواء التي يخلقها جماهير روما، ولا أطيق الانتظار لأحييهم بقميص الفريق”.