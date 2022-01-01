مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام بمسافر يطا

الخليل / سما /

اعتدت مجموعة من المستوطنين اليوم الخميس، على رعاة أغنام في منطقة "الجوايا" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمد جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن مستوطني مستوطنة "اتسخار مان" المقامة عل أراضي المواطنين بمسافر يطا، اعتدوا على رعاة أغنام عرف منهم ممدوح دعاجنة، والطفل محمد محمود ادعيس، أثناء رعيهم الأغنام بالقرب من تجمع الجوايا، وطردوهم من المراعي.

كما اعتدى مستوطنو مستوطنة "افيقال" الليلة الماضية على خيمة للمواطن إبراهيم سليمان العمور، غرب قرية التواني بمسافر يطا، ودمروها.