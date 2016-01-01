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أبو بكر: ما حدث بجلسة الأسير الحلبي محاولة للهروب من مهزلة القضاء الإسرائيلي الموجه

الخميس 21 يوليو 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن ما حدث في جلسة محاكمة الأسير محمد الحلبي يوم أمس (الأربعاء)، والتي حملت رقم (170)، محاولة من القضاء الإسرائيلي للهروب من فشله في إدانته، والتغطية على تبعيته لجهاز الشاباك الإسرائيلي.

وأوضح اللواء أبو بكر، في بيان، اليوم الخميس، أن جلسة أمس تضمنت طلب النيابة الحكم بحق الأسير الحلبي لمدة 16 عاماً، علماً أن جلسة النطق في الحكم بشكل نهائي أجلت لشهر آب/ أغسطس القادم.

وطالب اللواء أبو بكر النقابات والمؤسسات القانونية والحقوقية، العمل الجاد لوقف هذه المهزلة، التي تمس منظومة العدالة الدولية، وذلك من خلال التحرك الفعلي لخلق ضغط على سلطات الاحتلال لوقف كل انتهاكاتها بحق الأسير الحلبي وبحق كافة أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير المهندس محمد الحلبي، من قطاع غزة، يعمل مديرا لمؤسسة "الرؤيا العالمية" في غزة، واعتقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) بتاريخ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخراً تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني، ويعتبر صاحب المحاكمة الأطول عدداً في تاريخ الاحتلال.

#قدري أبو بكر #محمد الحلبي

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