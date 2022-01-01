  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية والتعليم تتحدث عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

الخميس 21 يوليو 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم تتحدث عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الخميس، عن قرب انتهاء عملية تصحيح أوراق إجابة كافة امتحانات الثانوية العامة.

وأفادت الوزارة أنه تم الانتهاء من تصحيح مبحث التربية الإسلامية، كما يتوقع أن يتم الانتهاء من تصحيح آخر المباحث "التكنولوجيا" في مطلع الأسبوع القادم.

وأضافت، أن أطقمها المختلفة تعمل كخلية نحل بهدف الانتهاء من كافة إجراءاتها ليتسنى الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة 2022 والتي يترقب ظهورها مئات الآلاف من الطلبة وذويهم.

كما بيَّنت الوزارة أنها أوشكت على الانتهاء من ترتيباتها ووضع اللمسات الأخيرة لإقامة حفل تكريم أوائل الثانوية العامة حيث أطلقت على فوج 2022 "متفوقون لأجل فلسطين"، مضيفةً أن الحفل سيعقد بعد الإعلان عن النتائج، وسيتم خلاله تكريم الأوائل في الفروع المختلفة.

وتمنت الوزارة النجاح والتفوق لكافة أبنائها الطلبة، داعية إياهم وذويهم لعدم الغلو في ابداء الفرحة من خلال استخدام المفرقعات وذلك لضمان تحقيق أفضل سبل المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وتفادي وقوع أية حوادث.

الأكثر قراءة اليوم

رابط الاسماء ..معايير صرف المنحة القطرية في قطاع غزة لشهر يوليو الحالي..

بيان صادر عن الشؤون المدنية حول الصلاة في المسجد الأقصى لسكان غزة

القناة 12 : انخفاض حاد على أسعار الوقود في اسرائيل بداية الشهر القادم

نصر الله: المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لانقاذ لبنان..

محطة إسرائيلية تعتذر للمسلمين بعد تسلل مراسلها إلى “مكة المكرمة”

البنوك الفلسطينية تُغلق حسابات جمعية الإحسان الخيرية في الخليل

العمادي يعلن موعد وتفاصيل صرف المنحة القطرية عن شهر يوليو

الأخبار الرئيسية

3dffc597d9cbd861567bb45129dce456

سمح بالنشر .. "الشاباك" يزعم اعتقال فلسطيني نفذ سلسلة عمليات منها قتل جندي

لهذا السبب .. روسيا مُنزعجة من وصول لابيد لقيادة الحكومة الإسرائيلية

هيئة "مكافحة الفساد" تحقق بـ"تبادل وظيفي" لابنتي وزيرين بالحكومة الفلسطينية

القناة 12 : انخفاض حاد على أسعار الوقود في اسرائيل بداية الشهر القادم

قطاع النقل العام الفلسطيني يُقرر تجميد خطواته الاحتجاجية لمدة أسبوعين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم