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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 21 يوليو 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي امانويل ماكرون، ضرورة التوقف عن الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وعلى رأسها الاستيطان عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام)، الصادرة اليوم الخميس.

 

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

الرئيس: نؤكد ضرورة التوقف عن الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وعلى رأسها الاستيطان

ماكرون: لا يوجد أي بديل عن استئناف جهود السلام وسنعمل مع كل الأطراف لفتح أفق سياسي

تقرير: روسيا غير راضية عن تولي لبيد رئاسة الحكومة الاسرائيلية

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة.. والمستوطنون يعربدون

اشتية: أي تعينات لا تراعي الأنظمة والقوانين ومعايير النزاهة والشفافية غير قانونية ويتم وقفها

مؤتمر الكنيسة الأسقفية الأميركية يطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ويدين تهويد القدس

محكمة الاحتلال تؤجل النظر في أمر تمديد عزل الأسير مناصرة

"أمنستي" تحذر من تكريس "الأبارتهايد" عبر اتفاقية التجارة بين بريطانيا وإسرائيل

"حماس" تفرض ضرائب على الجلباب والجينز

الاحتلال يخنق حوارة

 

* "القدس":

عباس: نرفض إجراءات الاحتلال الأحادية

ماكرون: ندعو لحوار فلسطيني إسرائيلي مباشر

الإعلان عن إقامة 6 بؤرة جديدة ومئات المستوطنين يعربدون في شوارع الضفة

إصابة في "الدهيشة" واستهداف الصيادين بالقطاع

81 أمر هدم لعمارات ومنازل في أحياء وقرى القدس

قلق أوروبي لزيادة الإعلان عن بناء وحدات استيطانية بالضفة

 

* "الأيام":

مستوطنون يقيمون 6 بؤرة جديدة في مناطق عدة بالضفة بحماية قوات الاحتلال

توافق الآراء في القمة الفلسطينية – الفرنسية

ماكرون: موجة عنف قد تندلع "في أي لحظة"

اشتية: أي تعيينات لا تراعي الأنظمة والقوانين سيتم وقفها

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