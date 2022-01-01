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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويصيب شابين في رام الله

الخميس 21 يوليو 2022 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 7 مواطنين، وأصابت إثنين بالرصاص، في محافظة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الباسط معطان (42 عاما) من مدينة البيرة، وأصابت شابين بالرصاص الحي في القدم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين وائل محمد عطا (28 عاما)، ويوسف محمد عطا (17 عاما) من دير أبو مشعل غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد شلالدة ومحمد شلالدة بعد مداهمة منزليهما في رام الله التحتا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله اسعد أبو عليا (21 عاما) من قرية المغير، كما اعتقلت فادي حمد أحمد (38 عاما) من بلدة بيرزيت بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

#رام الله #الاحتلال

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