أردوغان يرد "إهانة" بوتين ويجعله ينتظر بطهران (شاهد)

انتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمدة دقيقة تقريباً، دخول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام حشد من المراسلين، وهو ما اعتبره ناشطون رداً على اجتماع عام 2020 في موسكو، الذي شهد انتظار أردوغان طويلًا لدخول غرفة الاجتماعات مع بوتين.



وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة بوتين يتململ، ويحول وزنه ويسحب سلسلة من الوجوه غير المريحة أمام الكاميرات لمدة دقيقة تقريبا قبل أن يستقبله أردوغان أخيرا.





Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek