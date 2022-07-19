أردوغان يرد "إهانة" بوتين ويجعله ينتظر بطهران (شاهد)

وكالات

انتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمدة دقيقة تقريباً، دخول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام حشد من المراسلين، وهو ما اعتبره ناشطون رداً على اجتماع عام 2020 في موسكو، الذي شهد انتظار أردوغان طويلًا لدخول غرفة الاجتماعات مع بوتين.



وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة بوتين يتململ، ويحول وزنه ويسحب سلسلة من الوجوه غير المريحة أمام الكاميرات لمدة دقيقة تقريبا قبل أن يستقبله أردوغان أخيرا.





Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek — Alec Luhn (@ASLuhn) July 19, 2022

التقط المراسلون اللحظة التي دخل فيها بوتين الغرفة يوم الثلاثاء، متوقعا أن يحذو أردوغان حذوه بسرعة. وبدلاً من ذلك، تُرك واقفًا مع عدد كبير من الصحفيين.وقالت جويس كرم، كبيرة المراسلين في مؤسسة ناشيونال نيوز الإعلامية في الشرق الأوسط، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن "تلك الخمسين ثانية التي جعل أردوغان بوتين ينتظرها، وبدا مرتبكا أمام الكاميرات، تقول الكثير من التغييرات بعد أوكرانيا" .واعتبرت أن أردوغان ثأر من بوتين بعد أن ترك بوتين الرئيس التركي ينتظر حوالي دقيقتين قبل اجتماع في عام 2020، في حادثة ارتأت وسائل الإعلام التركية في ذلك الوقت أن أردوغان وحاشيته تعرضوا للإهانة بعد أن أجبروا على الانتظار في الخارج في غرفة انتظار في اللقطات التي نشرتها على نطاق واسع وسائل الإعلام الروسية.