رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

تخفيض سعر المحروقات ب شاقل واحد مطلع الشهر القادم

رفع اسعار المواد الغذائية بشكل كبير

آلاف نشطاء اليمين يحاولون إقامة بؤر استيطانية، ومواجهات مع الجيش واعتقال خمسة من اليمين

سمح بالنشر: استعمال الطائرات المسيرة في عمليات عسكرية للاغتيالات وقصف أهداف

الحدود البحرية مع لبنان: المصلحة والعقبات ونصر الله يحاول "تخريب" المفاوضات لكن الانطباع انه في الدولتين يريدون التوصل الى تفاهمات

* "معاريف":

الشبان للهضاب واخلاء الخيم الاستيطانية

مكرون يستضيف الرئيس محمود عباس ودعا للعودة للمفاوضات السياسية والرئيس عباس طالب الدول الاوروبية الاعتراف بفلسطين

حسن نصر الله: بدون حقوق على الغاز سنفتح بحرب

جنرال كبير يعترف ب 79 مخالفة جنسية ضد مجندات وغرم بدفع 250 ألف شاقل تعويضا

يوم واحد بعد الحر التاريخي في بريطانيا: الاستعداد للعواصف والفيضانات

"هارتس:

الجيش يسمح بنشر استعمال الطائرات المسيرة، وكشف سر معروف.. الفلسطينيون أكدوا سابقا أن إسرائيل تستعمل المسيرات في الاغتيالات وقصف مواقع

آلاف من نشطاء اليمين أقاموا خيم في الضفة، وتم إخلاء عددا كبيرا منهم

إدخال الحر الشديد الى خارطة التهديدات على اسرائيل