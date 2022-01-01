الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من جنين واليامون بينهم شقيقين وأسير محرر

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة شبان من مدينة جنين وبلدة اليامون بينهم أسير محرر وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عادل زكارنة شقيق الشهيد محمد زكانة، والأسير المحرر عبد الحليم عز الدين، وإيهاب عدنان سلامة، بعد اقتحام جنين ومداهمة منازل ذويهم، كما اعتقلت الشقيقين الشابين عبد الناصر وعبد الباسط محمود حسن عطعوط عباهرة بعد اقتحام اليامون غرب جنين ومداهمة منزل ذويهما وهم شقيقي الأسير منصور عباهرة.

وأفادت بأن مواجهات اندلاع بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها قوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين في حالات اختناق.