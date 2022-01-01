لهذا السبب .. روسيا مُنزعجة من وصول لابيد لقيادة الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

قال السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، إن تولي يائير لابيد رئاسة الوزراء في إسرائيل يضر بعلاقاتنا مع تل أبيب.

ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء الأربعاء، عن أناتولي فيكتوروف أن دخول يائير لابيد على رأس سدة الحكم (رئاسة الوزراء في تل أبيب) سيخلق صعوبات كثيرة في العلاقات الروسية الإسرائيلية، حيث سيضر بتلك العلاقات الثنائية.

وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن تصريحات فيكتوروف تأتي على خلفية الإدانة الواضحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.