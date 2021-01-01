القناة 12 : انخفاض حاد على أسعار الوقود في اسرائيل بداية الشهر القادم

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة الاسرائيلية 12 انه واعتبارا من مطلع الشهر المقبل 1 أغسطس سوف تشهد أسعار الوقود انخفاضا حادا بمقدار اكثر من شيكل .

وستنخفض الاسعار ​​بشكل كبير ليصل سعر لتر البنزين من نوع 95 حوالي 6.80، حسب تقرير القناة 12 العبرية.

من المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد تخفيض 50 اغورة على الضريبة وستستمر حتى منتصف نوفمبر.

يشار إلى أن الانخفاض سيكلف خزينة اسرائيل مليار شيكل. غير أن اللافت ، فإن هناك أيضًا تغيرات سوف طرأت على اسعار النفط وهذا يسمح بهبوط حاد في سعر الوقود.

وفي نهاية شهر يونيو ، تجاوز سعر الوقود عتبة 8 شيكل لكل لتر من البنزين ، وهو سعر لم يتم تسجيله في إسرائيل منذ نهاية عام 2012.