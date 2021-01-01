الريماوي: الجسم في جامعة القدس الذي علق عضويته في اتحاد الجامعات غير شرعي

الخليل/سما/

قال د. وليد الريماوي منسق اللجنة المسيرة لاتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، ان الجسم في جامعة القدس والذي قرر تعليق عضوية نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس في الاتحاد هو جسم غير شرعي ولا نعترف به في الاتحاد.

وأضاف في تصريحات له :" كنا نأمل من إدارة جامعة القدس بأن تنفذ القرار الصادر عن المحكمة، وتعيد رئيس نقابة استاذة وموظفي جامعة القدس الى رأس عمله في الجامعة، كما قررت المحكمة مع زملاءه الاخرين الذين تم فصلهم فصلا تعسفيا وغير قانوني من الجامعة".

وأردف بالقول:" الجسم الموجود حاليا في جامعة القدس، هو غير شرعي، ولا نريد الحديث في آليات تشكيله، والمهم هنا، انه غير شرعي، ونجدد مطالبتنا لادارة الجامعة بتنفيذ قرار المحكمة".

وقال الريماوي:" لا زال د. مجدي حمايل رئيس النقابة الذي تم فصله من الجامعة وحصل على قرار من المحكمة بإعادته الى عمله، لا زال عضوا فاعلا في الاتحاد ويشارك جلسات الاتحاد ويتخذ القرارات مع زملاءه في الاتحاد".

واكد على ان اتحاد اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية مستمر في تأدية عمله في الدفاع عن مصالح اعضاءه، وان الاتحاد يؤدي عمله بمهنية بعيدة عن اي اجندات اخرى، وهدفها وهمها خدمة العاملين في الجامعات الفلسطينية والنهوض بالتعليم العالي ومؤسساته.