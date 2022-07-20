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صحة غزة تتحدث عن عودة الحجاج بظل الموجة الخامسة من كورونا

الأربعاء 20 يوليو 2022 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تتحدث عن عودة الحجاج بظل الموجة الخامسة من كورونا



غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأربعاء الموافق 20/7/2022، تنويه هام بشأن عودة الحجاج لقطاع غزة في ظل الموجة الخامسة من كورونا. 

وقالت الصحة بغزة: استعدادا لعوده حجاج بيت الله الحرام الى الوطن جهزت وزارة الصحة الطواقم المختصه لاستقبال الحجاج في معبر رفح.

وافادت الصحة أنه سيتم تركيب كاميرا حراريه خاصه لقياس حراره جميع الحجاج، والتاكد من سلامتهم وتقديم المساعده الطبيه للمحتاجين منهم.

بالإضافة إلى الارشادات الصحيه اللازمه للحفاظ على سلامتهم  وخاصه اتباع اجراءات السلامة والوقايه من مرض كوفيد ١٩. 

ونصحت الوزارة الحجاج وذويم بلبس الكمامة  وعدم التقبيل وتطهير الايدي بالماء والصابون او المطهر الكحولي وعلى من تظهر عليه اي اعراض مرضيه تشبه اعراض كوفيد ١٩ التوجه لاقرب مركز فحص للتحقق من الاصابه.

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