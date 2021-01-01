طالع أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة

غزة /سما/



أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، عن جملة من القرارات الجديدة، حيث استمعت إلى تقرير مفصل من وكيل وزارة الصحة حول مؤشرات الحالة الوبائية والتوصيات في ظل دخول قطاع غزة الموجة الخامسة من الوباء، داعية المواطنين إلى رفع درجة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتلقي الجرعة التعزيزية من التطعيم.

وتابعت اللجنة خلال جلستها الأسبوعية، عبر مذكرة مقدمة من وزارة التربية والتعليم، سير عملية التصحيح ورصد درجات امتحانات الثانوية العامة؛ استعداداً لإعلان النتائج قبل نهاية هذا الشهر، وأطلقت اللجنة تسمية فوج (متفوقون لأجل فلسطين) على أوائل وخريجي الثانوية العامة لهذا العام.

كما تابعت مع وزارة الأوقاف مستجدات رحلة عودة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة المتوقع وصولهم اليوم، واستعدادات الوزارة لاستقبالهم.

في السياق، هنأت اللجنة أبناء شعبنا الذين حصلوا على معاملات”جمع الشمل” مؤخراً، مؤكدة على قرارها السابق بإعفاء مستفيدي الشئون الاجتماعية من رسوم تنفيذ المعاملات بوزارة الداخلية.

وتلخصت جملة قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في:

تكليف وزارة المالية بتسديد كامل رسوم معاملة جمع الشمل وإصدار الهوية لعدد (26) عائلة من القادمين من سوريا.

الموافقة على مشروع إنشاء متنزه عام بمحافظة غزة، في شارع الرشيد الساحلي تقاطع شارع 10.

صرف مبلغ مالي لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بغرض ترميم مناطق متضررة، في شارع الرشيد- محافظة خانيونس، جراء عدوان مايو 2021م.

تكليف وزارة الأوقاف والشئون الدينية بتحمل أجرة نقل أمتعة وحقائب حجاج قطاع غزة عند عودتهم.

إقرار آلية التعويض المقترحة للمواطنين، عن استقطاعات الأراضي لصالح توسعة شارعي صلاح الدين والرشيد.

صرف مبلغ مالي لتغطية قيمة الإيجارات الخاصة بأراضي أحواض الصرف الصحي غرب بيت لاهيا.

اعتماد تشكيل مجلس قطاع الدواجن والذي يضم كل من وزارتي: الزراعة، الاقتصاد الوطني، ومؤسسات القطاع الأهلي والخاص الفاعلة في قطاع الدواجن).

الموافقة على تخصیص مبلغ مالي، لصالح وزارة الأشغال العامة والإسکان لإعادة تأهیل دوار الصاروخ نهایة شارع الجلاء.

تشكيل لجنة برئاسة سلطة المیاه وجودة البیئة وعضویة کلٍ من: وزارة الحکم المحلي، ومصلحة میاه بلدیات الساحل لحل مشکلة تصريف میاه الزیبار الناتجة عن معاصر الزیتون.

إقرار حملة توعوية عبر وزارة العمل بهدف توجيه خريجي الثانوية العامة نحو التخصصات المطلوبة للسوق.

المصادقة على المخطط التصميمي العام لميناء الصيادين Master Plan.

اعتماد توصيات اللجنة المعنية بتطوير أداء الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.