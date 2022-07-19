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نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس تعلق عضويتها في اتحاد جامعات الضفة

الأربعاء 20 يوليو 2022 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس تعلق عضويتها في اتحاد جامعات الضفة



القدس المحتلة / سما /

في اجتماع عقد أمس الثلاثاء للهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس، اتخذت الهيئة قراراً بتعليق عضويتها في اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية. وقد جاء هذا القرار بعد قيام الجسم الحالي للاتحاد بالعديد من الاجتماعات والإجراءات واصداره للبيانات دون المشاركة والرجوع للهيئة الادارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس في مثل هذه القرارات هذا الأمر الذي لا يتماشى مع الفكرة الرئيسية من وجود هذا الاتحاد بالرغم من كافة محاولات التواصل العديدة والمستمرة مع هذا الاتحاد والتي قوبلت بعدم الاستجابة دون ابداء الاسباب علما بأن نقابة العاملين في جامعة القدس ليست الأولى في الجامعات الفلسطينية التي تعلق تعاملها مع هذا المجلس.

وأشار الاستاذ وليد أبو هلال، القائم بأعمال رئيس نقابة العاملين في جامعة القدس بأنه وبعد البيان المسيء لأسرة جامعة القدس والصادر عن الاتحاد يوم أمس الثلاثاء 19/07/2022 وبعد استقالة رئيس الاتحاد سعادة الاستاذ الدكتور أمجد برهم واستلامه لمنصب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الموقرة في حزيران 2021، فإننا نعلن وكجسم شرعينمثل العاملين في جامعة القدس بأننا ليس لنا اي علاقة من قريب او بعيد بالجسم الحالي للإتحاد وحتى اعادة تشكيله حسب القوانين والأصول النقابية من أجل المحافظة على هيبة هذا المجلس والمحافظة على مقدرات العاملين في الجامعات الفلسطينية و حقوقهم.

كما ويوجه أعضاء الهيئة الادارية للنقابة مناشدة الى كل منمعالي وزير التعليم العالي الفلسطيني، ومعالي وزير العمل الفلسطيني، ومعالي رئيس مفوضية المنظمات الشعبية، للوقوف على ما يجري في هذا الاتحاد، املين منهم الإسراع بإنهاء هذه القضية وإعادة تشكيل مجلس نقابات يليق بالجامعات الفلسطينية يلبي تطلعات العاملين فيها و يضمن حقوقهم و أمنهم الوظيفي، فليس من مصلحة أحد أن يكون مجلس يمثل العاملين من أكاديميين وإداريين بمثل هذه الحالة.

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