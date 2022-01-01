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الأوقاف بغزة : صرف مبلغ 1000 ريال لجميع حجاج غزة

الأربعاء 20 يوليو 2022 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة : صرف مبلغ 1000 ريال لجميع حجاج غزة



غزة/ سما /

أعلن رئيس قسم الإعلام بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة إكرامي المدلل، أن الوزارة تمكنت من توفير مبلغ 1000 ريال سعودي لكل حاج من القطاع، بمبلغ اجمالي مليون وثلاثمئة ألف ريال سعودي بتبرع كريم من فاعل خير.

وأفاد في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء، بأن الفوج الأول من الحجيج والبالغ عددهم قرابة 736 حاجا موزعين على ثلاث رحلات طيران، وصل الى مطار القاهرة فجر اليوم.

وأضاف: "نحن بانتظار إنهاء إجراءات سفرهم وتحركهم صوب معبر رفح"، متوقعًا وصولهم للقطاع مسار اليوم.

وختم بالقول: :اليوم سيغادر الفوج الثاني ويبلغ عددهم 596 حاجا، موزعين على رحلتي طيران، يصلون فجر غد لمطار القاهرة".

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