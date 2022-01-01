  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإسعاف والطوارئ تعلن العصيان الإداري الشامل بدءا من الساعة 3

الأربعاء 20 يوليو 2022 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإسعاف والطوارئ تعلن العصيان الإداري الشامل بدءا من الساعة 3



رام الله / سما /

 أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، اليوم الأربعاء، عن العصيان الإداري الكامل والشامل في جهاز الإسعاف والطوارئ في فلسطين، ابتداء من الساعة 3 عصر هذا اليوم، ويستثنى من هذا التعميم الحالات الطارئة جدا جدا بما فيها الأحداث الأمنية والإصابات الناتجة عن الاحتلال.

وأوضحت النقابة في بيان صدر عنها، أنه تم اتخاذ هذا القرار استكمالا للخطوات التصعيدية المعلن عنها من قبلهم ومع استمرار إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التنكر للحقوق.

وبينت أنه تم البدء باعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام منذ يوم أمس.



وطالبت النقابة الشعب الفلسطيني والمؤسسات وكل من أوقد للحق والحقيقة شعلة أن يكون إلى جانبهم في نضالهم النقابي المشروع.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: وثائق تكشف أسرار فضيحة عملية "غضب الرب" التي نفذها الموساد لاغتيال قائد فلسطيني

الأمن الإسرائيلي مصدوم من هوية منفذ عملية القدس

صور ..إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس واطلاق النار على المنفذ

القمّة الثلاثية في طهران: تعاون متزايد بين إيران وروسيا وإردوغان مصمم على العملية بسورية

التعليم تكشف مستجدات جديدة حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

إمام الحرم المكي من داخل حمام السباحة: “لتعلم اليهود أن في الدين فسحة”

"لبيد" : لن نسمح للارهاب برفع راسه مجددا ويشيد بمطلق النار على الشاب الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

طالع.. معايير صرف المنحة القطرية في قطاع غزة لشهر 7

نصر الله: المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لانقاذ لبنان..

ماكرون

الرئيس خلال لقائه ماكرون : لا بد من توقف سرطان الاستيطان لتحقيق السلام

العمادي يعلن موعد وتفاصيل صرف المنحة القطرية عن شهر يوليو

images

إسرائيل: وثائق تكشف أسرار فضيحة عملية "غضب الرب" التي نفذها الموساد لاغتيال قائد فلسطيني

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم