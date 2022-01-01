الإسعاف والطوارئ تعلن العصيان الإداري الشامل بدءا من الساعة 3

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، اليوم الأربعاء، عن العصيان الإداري الكامل والشامل في جهاز الإسعاف والطوارئ في فلسطين، ابتداء من الساعة 3 عصر هذا اليوم، ويستثنى من هذا التعميم الحالات الطارئة جدا جدا بما فيها الأحداث الأمنية والإصابات الناتجة عن الاحتلال.

وأوضحت النقابة في بيان صدر عنها، أنه تم اتخاذ هذا القرار استكمالا للخطوات التصعيدية المعلن عنها من قبلهم ومع استمرار إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التنكر للحقوق.

وبينت أنه تم البدء باعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام منذ يوم أمس.





وطالبت النقابة الشعب الفلسطيني والمؤسسات وكل من أوقد للحق والحقيقة شعلة أن يكون إلى جانبهم في نضالهم النقابي المشروع.