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طالع.. معايير صرف المنحة القطرية في قطاع غزة لشهر 7

الأربعاء 20 يوليو 2022 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع.. معايير صرف المنحة القطرية في قطاع غزة لشهر 7



غزة/ سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، مساء اليوم الخميس 20 يوليو 2022، معايير صرف المنحة القطرية الدفعة الـ 38 لشهر 7، للأسر المتعففة في القطاع.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة الكحلوت، إنه سيتم صرف المنحة لمن استلم أقل من 28 مرة، ومن استلم 28 مرة ولديه عدد أبناء أعزب 1 فما فوق.

وأفادت الكحلوت، بإيقاف صرف المنحة للمسافرين لحين عودتهم، وممن لا يمتلكون هاتف نقال لحين تحديث بياناتهم عبر الدخول، والعمال الذين لديهم تصاريح عمل بالداخل المحتل.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلنت عن بدء صرف المنحة النقدية لنحو 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة غدا الخميس.

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