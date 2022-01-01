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محكمة الاحتلال تؤجل النظر في أمر تمديد عزل الأسير مناصرة

الأربعاء 20 يوليو 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تؤجل النظر في أمر تمديد عزل الأسير مناصرة



رام الله / سما /

أجّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، البت في أمر تمديد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة إلى السادس عشر من آب المقبل.

وقال المحامي خالد زبارقة الذي يتابع ملف الأسير مناصرة: إن تأجيل إصدار قرار بشأن أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى السادس عشر من آب المقبل، بناءً على طلب نيابة الاحتلال بحجة فحص إمكانية نقله من العزل الانفرادي إلى القسم العام.

وعقدت جلسة للأسير مناصرة للنظر في قضية تمديد أمر عزله الانفرادي، في محكمة "بئر السبع – ايشل"، مع استمرار تفاقم الوضع الصحيّ له ومعاناته من أوضاع صحية ونفسية خطيرة في عزل سجن "الرملة" الذي نقل إليه الشهر الماضي جرّاء تدهور إضافي طرأ على وضعه، وما يزال محتجزًا فيه.

وكانت لجنة خاصة أصدرت مؤخرًا قرارًا بتصنيف ملفه ضمن "قانون الإرهاب"، وبذلك فإن محاولات طاقم الدفاع من أجل الحصول على قرار بالإفراج المبكر عنه عن طريق عرض ملفه على لجنة الإفراجات أو ما تعرف "بثلثي المدة"، قد سلبت عبر هذا القرار، حيث يشترط لعرضه أمام لجنة الإفراجات، ألا يكون تصنيف الملف ضمن ما يسمى "قانون الإرهاب".

#محكمة الاحتلال #أحمد مناصرة

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