بلدية غزة وصندوق الهيئات المحلية ينظمان يوماً دراسياً حول النفايات الصلبة

رام الله / سما /

نظمت بلدية غزة بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يوماً دراسياً لطلبة الجامعات حول إدارة النفايات الصلبة في مدينة غزة بعنوان " نفايات صلبة أقل لحياة أفضل" ضمن جهود البلدية لزيادة التوعية المجتمعية بجهود جمع وترحيل النفايات في المدينة.

وشارك في اليوم الدراسي؛ المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك م. عبد الرحيم أبو القمبز، ومساعد مدير عام البلدية لشؤون المياه والبيئة م. أنور الجندي، واستشاري الصندوق د. حسام النجار، ود. عدنان عايش من جامعة الأزهر، ونحو 50 طالباً وطالبةً من جامعتي الإسلامية والأزهر وجامعة غزة.

وشمل اليوم الدراسي زيارة ميدانية لمكب النفايات الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة، ومقر وحدة معالجة النفايات الطبية، ومحطة تجميع النفايات في منطقة اليرموك، وكراج البلدية، وورشة صيانة الآليات، وحديقة الحيوان التابعة للبلدية، حيث استمع الطلبة المشاركون لشرح عن آلية جمع النفايات الصلبة، وجهود البلدية لتطوير هذا المجال، والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.

كما تم إطلاع الطلبة المشاركون على الدور الرئيس الذي تقوم به البلدية بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في عملية دعم وتنفيذ المشاريع التشغيلية والتطويرية في قطاع النفايات الصلبة، ومشاريع ترحيل النفايات الأولي والثانوي للنفايات بالإضافة للمشاريع التشغيلية الخاصة بصيانة آليات الخدمات الخاصة بالبلدية.

وكذلك تم إطلاع الطلبة المشاركون على جهود البلدية بالتعاون مع الصندوق لتطوير آلية جمع النفايات وتوفير آليات ضاغطة جديدة لعملية جمع النفايات، وجهود التوعية والتثقيف للمواطنين وتعزيز مشاركتهم في مجال الحفاظ على البيئة والنظافة.

ويهدف اليوم الدراسي لتعزيز المواطنة لدى فئة الشباب، وتنمية روح الانتماء للمدينة وتنمية القدرة لإنجاز المشاريع العامة في قطاع غزة.

يذكر أن بلدية غزة تجمع وترحل نحو 700 طنا من النفايات الصلبة يومياً من مدينة غزة وتسعى من خلال دعم المبادرات المجتمعية والتوعية لتحسين عملية جمع النفايات والتقليل من الكمية من خلال تشجيع عملية الفرز من المصدر والتعاون مع القطاع الخاص في عملية جمع وترحيل النفايات.