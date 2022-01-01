الاحتلال ينصب عدة حواجز عسكرية في محافظة جنين

جنين / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من الحواجز العسكرية جنوب وشمال شرق جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين نابلس، وفي محيط بلدتي عرابة ويعبد ومدخل قرية مركة والشارع الالتفافي، ودققت في بطاقات المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها العسكرية في محيط قرى وبلدات فقوعة، وبيت قاد، وجلبون، ودير أبو ضعيف، وأم التوت، وبير الباشا، وعنزة، وكفيرت، وعرابة، ويعبد، ومركة، والزاوية، وعجة، وصانور.