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الاحتلال ينصب عدة حواجز عسكرية في محافظة جنين

الأربعاء 20 يوليو 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من الحواجز العسكرية جنوب وشمال شرق جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين نابلس، وفي محيط بلدتي عرابة ويعبد ومدخل قرية مركة والشارع الالتفافي، ودققت في بطاقات المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها العسكرية في محيط قرى وبلدات فقوعة، وبيت قاد، وجلبون، ودير أبو ضعيف، وأم التوت، وبير الباشا، وعنزة، وكفيرت، وعرابة، ويعبد، ومركة، والزاوية، وعجة، وصانور.

#جنين #الاحتلال #حواجز

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