البنوك الفلسطينية تُغلق حسابات جمعية الإحسان الخيرية في الخليل

رام الله / سما /

قال الدكتور سميح الدويك رئيس مجلس إدارة جمعية الاحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين، ان البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، قد أغلقت الحسابات البنكية للجمعية منذ نحو خمسة أشهر، وترفض هذه البنوك التعامل مع إدارة الجمعية، متهما تلك البنوك بأنها قامت بإجراء غير قانوني.

وأضاف:" تقدمنا في الجمعية بطلبات الى محافظ الخليل، ولوزير التنمية الاجتماعية، لدفع هذه البنوك للرجوع عن قرارها باغلاق حسابات الجمعية، دون فائدة ترجى".

وأكد الدويك على قرار الهيئة الادارية للجمعية، بتقديم استقالتهم من منصبهم اذا استمرت البنوك في اغلاق حسابات الجمعية.

وقال" ان هذا يؤثر على قدرتنا على استمرار العمل وفق القانون الفلسطيني ، علماً بأن الهيئة الإدارية منتخبة وحاصلة على التفويض من كل الجهات الرسمية والشعبية".