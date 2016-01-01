  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نيابة الاحتلال تطلب الحكم على الأسير محمد الحلبي بالسّجن 16 عامًا

الأربعاء 20 يوليو 2022 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة الاحتلال تطلب الحكم على الأسير محمد الحلبي بالسّجن 16 عامًا



غزة/ سما /

طلبت نيابة الاحتلال وخلال جلسة عقدت، اليوم الأربعاء، للمهندس محمد الحلبي من غزة في محكمة بئر السبع، الحكم عليه بالسّجن لمدة 16 عامًا.

وبمقابل ذلك أصر محامي الدفاع بالإفراج الفوري عنه رغم قرار المحكمة السابق "بإدانته" بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016، حيث واجه خلالها صنوف من التعذيب، وضغوط كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة له، وكذلك للقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنّ الأسير الحلبي رفض ذلك، وعليه كان قرار المحكمة السابق المتمثل "بإدانته".

وأبلغ المحامي والد الأسير الحلبي، أن نيابة الاحتلال عرضت مجددًا على محمد أن يعترف بإحدى التهم الموجهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه.

وجدد نادي الأسير تأكيده على أنّ ما يجري بحقّ الحقوقي المهندس محمد الحلبي، ما هو إلا قرار سياسيّ انتقاميّ، وبمثابة صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية، فاليوم كل حقوقي معرض للاعتقال ومواجهة تهم كبيرة لمجرد أنه يقوم بدوره الإنساني الفاعل، مؤكدًا أن جزءًا مما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو الصمت الدولي المستمر أمام ما يتعرض له الفلسطيني من جرائم متواصلة لم تتوقف منذ عقود طويلة.

واُعتقل الأسير الحلبي في تاريخ الـ15 حزيران عام 2016، عند عودته من القدس، حيث كان بحضور اجتماع دوري مع مدرائه في مؤسسة "الرؤيا العالمية" في مكتب القدس، وجرى تحويله عقب اعتقاله إلى مركز تحقيق "عسقلان"، حيث استمر التحقيق معه لمدة (52) يومًا، تعرض فيه للتعذيب الجسديّ والنفسي، وحُرم من لقاء محاميه خلال هذه الفترة، وذلك في محاولة للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه بالقوة، وتسببت عمليات التعذيب التي تعرض لها من فقدان للسمع بنسبة 50%، ومشاكل صحية أخرى.

يواجه الحلبي منذ اعتقاله أطول محاكمة في التاريخ، حيث حاول الاحتلال على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016، الضغط عليه من أجل انتزاع منه أي اعتراف، وكذلك محاولة اقناعه ومحاميه بإتمام صفقة، الأمر الذي رفضه محمد، ورفض كذلك جميع التهم الموجهة له إلا أنّ المحكمة "أدانته" مؤخرًا.

الحلبي من مواليد عام 1978م، يحمل شهادة في الهندسة المدنية، وكان يعمل مديرًا لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله الدكتوراة الفخرية تكريمًا له ولعمله الإنساني. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

#محمد الحلبي #نيابة الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

البيت الأبيض يُعلق لأول مرة على مصافحة “القبضة” بين بايدن وبن سلمان.. ماذا قال؟

الأمن الإسرائيلي مصدوم من هوية منفذ عملية القدس

صور ..إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس واطلاق النار على المنفذ

القمّة الثلاثية في طهران: تعاون متزايد بين إيران وروسيا وإردوغان مصمم على العملية بسورية

إسرائيل: وثائق تكشف أسرار فضيحة عملية "غضب الرب" التي نفذها الموساد لاغتيال قائد فلسطيني

"لبيد" : لن نسمح للارهاب برفع راسه مجددا ويشيد بمطلق النار على الشاب الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي يتجه لتخفيف العقوبات على روسيا

الأخبار الرئيسية

نصر الله: المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لانقاذ لبنان..

العمادي يعلن موعد وتفاصيل صرف المنحة القطرية عن شهر يوليو

urWjG

صحيفة تكشف : اجتماع سري بمصر لعقد تحالف عربي إسرائيلي

images

إسرائيل: وثائق تكشف أسرار فضيحة عملية "غضب الرب" التي نفذها الموساد لاغتيال قائد فلسطيني

اجتماع مرتقب سيجمع اشتية مع رئيس الوزراء الاردني لحل أزمة معبر الكرامة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم