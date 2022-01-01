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ماسك يخسر أولى معاركه القانونية أمام تويتر

الأربعاء 20 يوليو 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك يخسر أولى معاركه القانونية أمام تويتر



وكالات / سما /

خسر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، معركة قانونية لتأجيل دعوى تويتر المرفوعة ضده، لإجباره على إتمام صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على الشركة. 

وحدد قاض في ولاية ديلاوير الأميركية، الثلاثاء، جلسة لبدء النظر في الدعوى القضائية في أكتوبر المقبل. 

وطرحت شركة تويتر وماسك عدة مقترحات لموعد النظر في الدعوى القضائية أمام المحكمة، الثلاثاء. 

وكان ماسك يضغط من أجل إجراء المحاكمة في فبراير المقبل. 

وتترقب منصة تويتر بقلق نتيجة الدعوى القضائية التي رفعتها على ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما، والذي تعهّد الملياردير بموجبه بشراء المنصّة مقابل 44 مليار دولار، قبل أن ينسحب من هذه الصفقة.

#تويتر #ايلون ماسك #دعوى

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