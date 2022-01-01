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العمادي يعلن موعد وتفاصيل صرف المنحة القطرية عن شهر يوليو

الأربعاء 20 يوليو 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن موعد وتفاصيل صرف المنحة القطرية عن شهر يوليو



غزة/ سما /

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن صرف دفعة شهر يوليو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، وذلك غداً الخميس.

وقال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ بعملية صرف المساعدات النقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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