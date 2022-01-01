7 صفقات جديدة لأندية غزة في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

واصلت أندية غزة حراكها في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد استعدادًا لخوض منافسات الدوري الموسم القادم.

وأعلن نادي الأقصى تعاقده مع 3 لاعبين هم: أحمد أبو الريش، محمد نصار، وحافظ رجيلات، إلى حانب تعاقده مع المدرب عماد بارود لقيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وضم خدمات النصيرات اللاعبان الرابع والخامس في الانتقالات الحالية بالتعاقد مع شادي بصلة وهيثم النجار، على غرار أهلي غزة الذي ضم محمد أبو عرمانة لصفوفه.

وتعاقد شباب الزوايدة مع الحارس محمد غنيم وهو اللاعب الخامس الذي ينضم للفريق في الانتقالات الحالية استعدادًا لدوري الدرجة الممتازة.

وتواصل أندية غزة مساعيها لضم مزيد من اللاعبين في محاولة لتعزيز قوة فرقها وضمان تحقيق نتائج قوية الموسم المقبل.