لاعب من غزة يوقع عقداً احترافياً في بلجيكا

غزة / سما /

وقع اللاعب بلال عباس "لاعب الهلال السابق" عقداً احترافياً للعب مع فريق "لاندين" البلجيكي أحد أندية دوري الدرجة الثانية، في أول خطواته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

وكان قد غادر اللاعب عباس (20 عاماً) قطاع غزة قبل عدة أعوام، بعدما لعب في نادي الهلال وتدرج بصفوف الناشئين.

وأكد النادي البلجيكي عبر صفحته الرسمية انضمام الفلسطيني عباس لصفوفه، مؤكداً أنه إضافة جيدة للفريق، بعد إعجاب المدرب بقدراته خلال التدريبات.

ووقع عباس أول عقد احترافي لنادي الهلال في العام ٢٠١٥ بحضور شخصيات رياضية وذلك ضمن سعي النادي لتأسيس حالة احتراف رياضية ضمن مختلف قطاعات النادي.

وتمنى نادي الهلال للاعب عباس مسيرة احترافية مميزة وناجحة ومزيداً من التألق.