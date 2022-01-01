  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

لاعب من غزة يوقع عقداً احترافياً في بلجيكا

الأربعاء 20 يوليو 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب من غزة يوقع عقداً احترافياً في بلجيكا



غزة / سما /

وقع اللاعب بلال عباس "لاعب الهلال السابق" عقداً احترافياً للعب مع فريق "لاندين" البلجيكي أحد أندية دوري الدرجة الثانية، في أول خطواته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

وكان قد غادر اللاعب عباس (20 عاماً) قطاع غزة قبل عدة أعوام، بعدما لعب في نادي الهلال وتدرج بصفوف الناشئين.

وأكد النادي البلجيكي عبر صفحته الرسمية انضمام الفلسطيني عباس لصفوفه، مؤكداً أنه إضافة جيدة للفريق، بعد إعجاب المدرب بقدراته خلال التدريبات.

ووقع عباس أول عقد احترافي لنادي الهلال في العام ٢٠١٥ بحضور شخصيات رياضية وذلك ضمن سعي النادي لتأسيس حالة احتراف رياضية ضمن مختلف قطاعات النادي.

وتمنى نادي الهلال للاعب عباس مسيرة احترافية مميزة وناجحة ومزيداً من التألق.

#غزة #لاعب #بلجيكا #بلال عباس #لاندين

الأكثر قراءة اليوم

البيت الأبيض يُعلق لأول مرة على مصافحة “القبضة” بين بايدن وبن سلمان.. ماذا قال؟

وزير الداخلية الأردني يكشف عن المتسبب في ازدحام المسافرين عبر جسر الملك حسين

الأمن الإسرائيلي مصدوم من هوية منفذ عملية القدس

صور ..إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس واطلاق النار على المنفذ

القمّة الثلاثية في طهران: تعاون متزايد بين إيران وروسيا وإردوغان مصمم على العملية بسورية

"لبيد" : لن نسمح للارهاب برفع راسه مجددا ويشيد بمطلق النار على الشاب الفلسطيني

تعرُّض مستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف غزة لإطلاق نار

الأخبار الرئيسية

نصر الله: المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لانقاذ لبنان..

العمادي يعلن موعد وتفاصيل صرف المنحة القطرية عن شهر يوليو

urWjG

صحيفة تكشف : اجتماع سري بمصر لعقد تحالف عربي إسرائيلي

images

إسرائيل: وثائق تكشف أسرار فضيحة عملية "غضب الرب" التي نفذها الموساد لاغتيال قائد فلسطيني

اجتماع مرتقب سيجمع اشتية مع رئيس الوزراء الاردني لحل أزمة معبر الكرامة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم