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اتحاد الكرة يسحب قرعة بطولة كرة القدم الشاطئية بمشاركة 12 نادياً

الأربعاء 20 يوليو 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يسحب قرعة بطولة كرة القدم الشاطئية بمشاركة 12 نادياً



غزة / سما /

سحب اتحاد الكرة أمس الثلاثاء قرعة البطولة الخامسة لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2021/2022 بالتعاون مع نادي نماء الرياضي وبمشاركة 12 نادياً.

وتنطلق البطولة يوم السبت المقبل على ملعب نماء الترابي، الساعة الخامسة والنصف عصراً بواقع مباراتين في اليوم.

وأكد صلاح أبو العطا عضو اتحاد الكرة، أن البطولة تأتي في إطار حرص اتحاد الكرة بلعبة كرة القدم الشاطئية التي باتت تحظى باهتمام دولي وآسيوى وعربي كبير من خلال البطولات السنوية التي تقام في كافة المحافل.

واضاف أبو العطا أن البطولة تشكل أفضل استعدادا للمنتخب الوطني قبل خوض الاستحقاقات المقبلة، متمنياً التوفيق للجهاز الفني بقيادة الكابتن سامي سالم لاختبار أفضل العناصر التي ستمثل فدائي الشواطئ.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية، حيث قسمت الفريق المشاركة إلي 4 مجموعات.

وجاءت القرعة على النحو التالي

المجموعة الأولى: الأهلي الفلسطيني، شباب جباليا، خدمات الشاطئ.

المجموعة الثانية: الصلاح ، الصداقة ، الشجاعية

المجموعة الثالثة: شباب خانيونس ، شباب الزوايدة ، نماء

المجموعة الرابعة: غزة الرياضي ، الهلال ، الجلاء

ودعت لجنة المسابقات الأندية المشاركة التوجه لدائرة شؤون اللاعبين لاعتماد 12 لاعباً من بينهم حارسين، ويسمح للاعب الذي يحمل استغناء من المشاركة مع النادي الذي يختاره بشرط اعتماد دائرة شؤون اللاعبين.

#اتحاد الكرة #الكرة الشاطئية

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