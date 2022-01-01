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رافينيا يشعلها : برشلونة أفضل من ريال مدريد

الأربعاء 20 يوليو 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رافينيا يشعلها : برشلونة أفضل من ريال مدريد



وكالات / سما /

أشعل البرازيلي رافينيا المنتقل حديثاً لصفوف برشلونة الإسباني الأجواء قبل الكلاسيكو الودي المرتقب أمام ريال مدريد مشيراً إلى أن البرسا أفضل من المرينجي.

وانتقل رافينيا لصفوف برشلونة هذا الصيف بمبلغ 59 مليون يورو، قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وشارك رافينيا في مباراته الأولى مع برشلونة فجر اليوم الأربعاء أمام إنتر ميامي، ونجح البرسا في الفوز بسداسية نظيفة.

وسجل رافينيا هدفاً وصنع اثنين آخرين في تلك المباراة ليؤكد بأنه جاهز تماماً للعب بقميص النادي الكتالوني.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد بمباراة ودية في ميامي فجر يوم الأحد المقبل.

وتحدث رافينيا حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “يحاول المرء دائماً التسجيل ضد أي شخص، ولكن إذا كان في الكلاسيكو، فإن الامر سيكون أكثر من ذلك. بالنسبة لي نحن أفضل من ريال مدريد”.

وأضاف “أنا سعيد للغاية بتسجيلي أولى أهدافي بقميص برشلونة. كانت مباراة جيدة وحاولت تقديم أفضل ما لدي. أنا سعيد للغاية وآمل في المواصلة على هذا المنوال”.

#رافينيا #ريال مدريد #برشلونة

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