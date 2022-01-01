رافينيا يشعلها : برشلونة أفضل من ريال مدريد

ومن المقرر أن يواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد بمباراة ودية في ميامي فجر يوم الأحد المقبل.

وتحدث رافينيا حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “يحاول المرء دائماً التسجيل ضد أي شخص، ولكن إذا كان في الكلاسيكو، فإن الامر سيكون أكثر من ذلك. بالنسبة لي نحن أفضل من ريال مدريد”.

وأضاف “أنا سعيد للغاية بتسجيلي أولى أهدافي بقميص برشلونة. كانت مباراة جيدة وحاولت تقديم أفضل ما لدي. أنا سعيد للغاية وآمل في المواصلة على هذا المنوال”.