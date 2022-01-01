كوليبالي يُحدد سبب انتقاله لنادي تشيلسي

وكالات / سما /

عبر المُدافع السنغالي المُخضرم كاليدو كوليبالي عن سعادته بالانضمام لنادي تشيلسي بعد انتهاء مسيرته في نادي نابولي.

وكان تشيلسي قد أعلن عن ضم كوليبالي لتعويض الفراغ الذي سيُحدثه رحيل أنطونيو روديجير وأندرياس كريستينسن بعد انتقالهما لريال مدريد وبرشلونة.

وقال كوليبالي، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :”أنا سعيد للغاية ومُتحمس لأكون هُنا وأن أنضم للفريق في أمريكا، لقد كُنت في لندن قبل عدة أيام لترتيب كل شيء والآن أنا هُنا، وأنا مُتحمس للعب لهذا النادي”.

وتابع مُدافع البلوز حديثه بالقول :”الآن أنا لاعب في تشيلسي، وأريد أن أشكر الجميع على جعل هذا الأمر يحدث، وأريد أن أشكر الطاقم والمُدرب على رغبتهم في ضمي، وكل الشباب الذين جعلوني أشعر بأنني مُرحب بي، لقد شعرت بالفعل أنني في منزلي”.

وأكمل المُدافع السنغالي الدولي حديثه بالقول :”لقد تحدثت كثيراً مع المُدرب ومع عائلتي وأنا سعيد للغاية، وذلك لأنني اتخذت قراراً كبيراً بالقدوم إلى تشيلسي”.

وأضاف :”أردت أن اختبر نفسي في الدوري الأعظم في العالم، وأنا أريد أن أشكر الجميع على منحي هذه الفرصة”.