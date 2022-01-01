جوارديولا يكشف حقيقة تعاقد مانشستر سيتي مع نيمار

وكالات / سما /

نفى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الأنباء التي تحدثت عن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف السيتيزين.

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا ابن 29 عاماً بالرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف بناءً على رغبة الإدارة في التخلص من النجم البرازيلي.

وأشارت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية إلى أن نيمار سيكون جزءاً من صفقة تبادلية بين باريس ومانشستر سيتي من خلالها سينضم النجم البرازيلي للسيتي، بينما سيتعاقد الفريق الفرنسي مع البرتغالبي برناردو سيلفا.

وتحدث بيب جوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل لقاء السيتي أمام كلوب أمريكا المكسيكي الودي قائلاً “التعاقد مع نيمار؟ أخبار غير صحيحة”.

وأضاف “أتأسف لصحيفة لو باريسيان، لكن هذا ليس صحيحاً. المعلومات التي حصلوا عليها خاطئة. نيمار لاعب رائع، ووفقاً لمعلوماتي فهو رجل لطيف. دعه يعبر عن نفسه في فريقه الحالي باريس”.

وتابع “الصحف تجعل مانشستر سيتي يشتري 150 لاعب كل صيف، وهذا ليس صحيحاً. أنا آسف لنيمار طبعاً على تلك الأخبار الكاذبة”.