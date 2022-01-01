  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جوارديولا يكشف حقيقة تعاقد مانشستر سيتي مع نيمار

الأربعاء 20 يوليو 2022 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يكشف حقيقة تعاقد مانشستر سيتي مع نيمار



وكالات / سما /

نفى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الأنباء التي تحدثت عن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف السيتيزين.

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا ابن 29 عاماً بالرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف بناءً على رغبة الإدارة في التخلص من النجم البرازيلي.

وأشارت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية إلى أن نيمار سيكون جزءاً من صفقة تبادلية بين باريس ومانشستر سيتي من خلالها سينضم النجم البرازيلي للسيتي، بينما سيتعاقد الفريق الفرنسي مع البرتغالبي برناردو سيلفا.

وتحدث بيب جوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل لقاء السيتي أمام كلوب أمريكا المكسيكي الودي قائلاً “التعاقد مع نيمار؟ أخبار غير صحيحة”.

وأضاف “أتأسف لصحيفة لو باريسيان، لكن هذا ليس صحيحاً. المعلومات التي حصلوا عليها خاطئة. نيمار لاعب رائع، ووفقاً لمعلوماتي فهو رجل لطيف. دعه يعبر عن نفسه في فريقه الحالي باريس”.

وتابع “الصحف تجعل مانشستر سيتي يشتري 150 لاعب كل صيف، وهذا ليس صحيحاً. أنا آسف لنيمار طبعاً على تلك الأخبار الكاذبة”.

#جوارديولا #مانشستر سيتي #نيمار #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

البيت الأبيض يُعلق لأول مرة على مصافحة “القبضة” بين بايدن وبن سلمان.. ماذا قال؟

وزير الداخلية الأردني يكشف عن المتسبب في ازدحام المسافرين عبر جسر الملك حسين

الأمن الإسرائيلي مصدوم من هوية منفذ عملية القدس

صور ..إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس واطلاق النار على المنفذ

القمّة الثلاثية في طهران: تعاون متزايد بين إيران وروسيا وإردوغان مصمم على العملية بسورية

"لبيد" : لن نسمح للارهاب برفع راسه مجددا ويشيد بمطلق النار على الشاب الفلسطيني

تعرُّض مستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف غزة لإطلاق نار

الأخبار الرئيسية

urWjG

صحيفة تكشف : اجتماع سري بمصر لعقد تحالف عربي إسرائيلي

images

إسرائيل: وثائق تكشف أسرار فضيحة عملية "غضب الرب" التي نفذها الموساد لاغتيال قائد فلسطيني

اجتماع مرتقب سيجمع اشتية مع رئيس الوزراء الاردني لحل أزمة معبر الكرامة

اليوم : مخططات لإنشاء بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية

20220719103059

القمّة الثلاثية في طهران: تعاون متزايد بين إيران وروسيا وإردوغان مصمم على العملية بسورية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم