ليفاندوفسكي يكشف سبب اختياره الانتقال إلى برشلونة

وكالات / سما /

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق برشلونة الإسباني الجديد، السبب وراء اختياره اللعب في صفوف البارسا بدايةً من الموسم المقبل، بعدما وقع على عقود انتقاله للفريق الكتالوني.

وطوى ليفاندوفسكي صفحة بايرن ميونخ الألماني وحمل حقائبه لبداية حقبة جديدة من مسيرته الكروية في البارسا، في صفقة تكبد خزينة النادي الكتالوني نحو 50 مليون يورو.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية عن سبب اختياره لبرشلونة “بالطبع لم أكن أريد أن أواجه نفسي في المرآة بعد اعتزالي كرة القدم وأخبرها حينها أنني لم أنجح في تحقيق كل شيء في مشواري الكروي، أردت تحقيق حلمي في اللعبة من خلال تجربة اللعب في الليجا”.

وعن وكيل أعماله، بيني زهافي، قال ليفا “بيني لم يعرف طعم الاستسلام، ما فعله كان مذهلاً، أخبرته يوم الجمعة أنني أشكره بشدة على ما فعله، ورد عليّ بقوله أنها ربما كانت الصفقة الأصعب بالنسبة له”.

وأضاف روبرت” ممتن بشدة لزهافي لأنه ساعدني على الانتقال لبرشلونة، إنه لا يفكر في نفسه، وكل ما يشغل باله هو مصلحة لاعبيه فقط، إنه محترف للغاية، وبايرن ميونخ يعرف ذلك جيداً”.