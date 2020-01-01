مسلسل جاريث بيل يظهر من جديد في ريال مدريد!

وكالات / سما /

عادت ملامح مسلسل جاريث بيل تظهر من جديد في ريال مدريد، مع لاعب آخر من كتيبة النادي الملكي، تمني إدارة النادي النفس بالتخلص منه في الفترة الصيفية الجارية.

وعمل ريال مدريد طوال السنوات الماضية على التخلص من الويلزي بيل، لكن اللاعب تعنت ورفض الانفصال عن الميرينجي حتى نهاية عقده، ليغادر في نهاية الموسم الماضي كلاعب حر، في صفقة مجانية.

الأمر ذاته يتكرر من جديد داخل سانتياجو بيرنابيو، وفقاً لبرنامج لارجيرو الإسباني، حيث ينوي المهاجم الدومينيكاني، ماريانو دياز، الاستمرار في ريال مدريد حتى نهاية عقده، حال لم يصل عرض يغير حياته بالكامل.

وتلقى ماريانو عدة عروض بالفعل للرحيل عن الريال، لكنه رفض كل العروض حيث لم يعجبه أي منها، وحال لم يتغير الوضع بشأن اللاعب، ربما يطلب بورخا مايورال من إدارة النادي السماع للعروض من أجل رحيله في الفترة الحالية.

ويرتبط اللاعب السابق لليون، البالغ من العمر 28 عاماً، بعقد مع ريال مدريد يصل لخط النهاية في يونيو القادم، ولا ينوي النادي منحه عقداً جديداً في الوقت الراهن.