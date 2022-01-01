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المفتي يدين اقتحام أحد المستوطنين مسجدا في القدس

الأربعاء 20 يوليو 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، الاعتداء الذي قام به مستوطن متطرف على مسجد سعد وسعيد في مدينة القدس وأداءه لطقوس تلمودية فيه.

وبين المفتي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الاعتداء على المساجد يتم في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، وفرض أمر واقع على الأرض المحتلة، وتظهر مدى الاستهتار بالقيم الدينية والإنسانية للآخرين، منوها إلى أن الأديان السماوية تحرم الاعتداء على أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع.

ودعا المفتي، المواطنين إلى إعمار المساجد، والذود عنها أمام إجرام المعتدين عليها من المستوطنين وغيرهم، وطالب الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان بالوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، مناشدا الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه القدس وفلسطين، والدفاع عنهما وحمايتهما ومقدساتهما من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فسادا في الأرض الفلسطينية.

#المفتي العام #المستوطنين #القدس

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