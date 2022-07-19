إمام الحرم المكي يرد على منتقديه من داخل حمام السباحة: “لتعلم اليهود أن في الدين فسحة”

القاهرة / وكالات /

بعد أن كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين وتعرضه لانتقادات لاذعة بعد نشره صورًا له، ببنطلون جينز، وملابس كاجوال، وهو يقود دراجة تشبه الهارلي، عاد إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني ليثير الجدل من جديد.

وفي هذا السياق، تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ”الكلباني” ظهر فيه عاريا أمام حمام السباحة ليرد على انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي له مرة أخرى.

الكلباني يبرر ظهوره أمام حمام السباحة

وقال “الكلباني” في رده: “في الحديث لتعلم يهود أن في ديننا فسحة”، مضيفا “الحمدلله هذا الدين يعطي كل وقت حقه. وقت للاهتمام ووقت للدراسة ووقت للطلب ووقت للأهل ووقت للزيارة ووقت للرب”.

وتابع قائلا: “إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه”.

انتقادات وجهت للكلباني

وكان إمام الحرم المكي السابق “عادل الكلباني”، قد اتهم منتقديه بالتنمر عليه، لافتا إلى أنه لا يحاول إرضاء الناس، وأنه من حق كل شخص أن يأكل ويشرب ما طاب له طالما أحله الله، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت له بسبب ظهوره بهذا الشكل.

الكلباني يرد

وعلّق “الكلباني” على منشور في “تويتر”، على أحد منتقديه ويدعى “مشبب آل فرحان”، الذي انتقد الشيخ قائلا: “صراحة يا شيخ لباسك على الدباب (الدراجة النارية) غير لائق ولا يخدم الإسلام”، وتساءل “الكلباني”: “يعني لبس البشت (عباءة للرجال) هو اللي يخدم الإسلام؟”.

وتوالت ردود “الكلباني“، الذي قال في منشور آخر: “كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا، والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا”.

قبل أن يضيف في تغريدة ثالثة، بأن ما قام به هو التعاطي مع أدوات العصر والثقافة دون استعلاء أو انعزال.

أتعرض للتنمر

وفي تصريحات لموقع “مصراوي” (المصري)، قال “الكلباني”، إنه يتعرض للتنمر، مستهجنا تصرفات البعض ضده.

وأوضح إمام الحرم المكي السابق: “ليس من حقهم الإنكار، وليس من اهتمامنا الرد عليهم، وإذا كان ركوب الدراجة حراما فليأتنا بالدليل وإن كان حلالا فعلام الإنكار؟”.

وعن دعايته لموسم الرياض منذ فترة، قال “الكلباني”: “لست مهتما بالرد على كل شخص ولا باستشارتهم فيما أقول وأفعل.. إمام الحرم ليس له أحكام منفردة عن بقية المسلمين”.

نجل الكلباني يدافع عن والده

وكان نجل “الكلباني”، قال في تصريحات سابقة: “أريد أن أعرف هل ركوب الدراجات النارية حرام شرعًا؟، هل ارتداء بنطلون من الجينز حرام شرعًا؟.. بالتأكيد لا، وبالتالي لا مانع أبدًا من ارتداء الشيخ للجينز أو ركوب الدراجات النارية”.

وأضاف: “الشيخ لا يفعل الحرام، ويحافظ على كل الفروض والسنن”.

وتابع: “الشيخ عادل يلبس القمصان والشورت وينزل المسبح.. ويفعل كل ما هو حلال”.

يشار إلى أن “الكلباني” إمام جامع “المحيسن” في حي أشبيلية (شمال شرقي مدينة الرياض)، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد بالرياض، كان أبرزها جامع “الملك خالد بن عبدالعزيز” لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقا للحرم المكي.

وجه إعلاني لهيئة الترفيه السعودية

وسبق لرجل الدين السعودي الظهور في إعلانات ترويجية لموسم الرياض الترفيهي، الذي ينظم من قبل الهيئة العامة للترفيه في المملكة الثرية بالنفط، ما جعله عرضه للانتقادات اللاذعة.

ومنذ تسلم الأمير “محمد بن سلمان” ولاية العهد في 2017، تشهد المملكة الخليجية المحافظة انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشددة التي فُرضت على مجتمع غالبيته من الجيل الشاب.