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اجتماع مرتقب سيجمع اشتية مع رئيس الوزراء الاردني لحل أزمة معبر الكرامة

الأربعاء 20 يوليو 2022 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع مرتقب سيجمع اشتية مع رئيس الوزراء الاردني لحل أزمة معبر الكرامة



رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن رئيس الوزراء د.محمد اشتية سيجتمع مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، لإيجاد حل سريع لأزمة معبر الكرامة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين المسافرين.

وأضاف:"لم يتحدد موعد حتى الآن لكن على وقع هذه الأزمة هناك اتصالات تجري للتسريع لعقد هذا اللقاء".

وعن الأزمة الخانقة التي يشهدها المعبر هذه الفترة، قال ملحم في حديث لإذاعة صوت فلسطين" تحركت الحكومة الفلسطينية مع عدة جهات منهم الأشقاء في الأردن لحل هذه المشكلة والتخفيف على العائدن من الخارج عبر معبر الكرامة".

وأضاف: "كل ذلك ناجم عن الاجراءات الإسرائيلية التي ترفض السماح لفتح المعبر على مدار الساعة".

ولفت إلى وجود تنسيق أردني فلسطيني طالب بضرورة فتح المعبر على مدار الساعة لاستيعاب اعداد القادمين والمغادرين خاصة خلال الصيف.



وقال ملحم: " هناك اقتراحات تتدحرج على وقع الازمة لكن الاحتلال يحاول ان يصعد من تنفيذ تلك الاقتراحات ويعطل فتح المعبر 24 ساعة".

وأكد أن التنسيق الاردني الفلسطيني يعمل مع الدول الصديقة للضغط على اسرائيل لحملها على الاستجابة لفتح المعبر 24 ساعة.

وقال إن "الحل يكمن في بسط سيطرة فلسطين على المعابر والتحكم بحركة الدخول والخروج، وحتى يأتي هذا الحل النهائي لذلك الحين هناك تنسيقات بيننا وبين الأردن حتى نخفف من هذه الازمة التي يسبب الاحتلال في تفاقمها".

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