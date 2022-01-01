فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت أحرونوت":
- عملية بالقدس وإطلاق الرصاص على المنفذ من قبل مصور صحفي في موقع "واي نت"
- بوتين يتقرب من إيران وعلى جدول الاعمال بيع طائرات ايرانية مسيرة لموسكو
- مقاتل في وحدة المستعربين سابقا يحارب اليوم في اوكرانيا ضد روسيا
- السجن 12 عاما لمسؤول كبير في شركة الطيران الـ"عال" هرب المخدرات
* "معاريف":
- عودة العمليات الى القدس واصابة اسرائيلي بجروح متوسطة
- قصف موقع في غزة بعد إطلاق رصاصة على مستوطنة "نتيب هعشرة"
- يوم المعركة في الضفة: اليمين الاستيطاني سيقيم 3 بؤر استيطانية واليسار يعلن انه سيمنع اقامة بؤر ارهابية جديدة
- لبيد وغانتس على الحدود مع لبنان: نشاط حزب الله يشكل خطرا على لبنان
- رئيس الأركان الاسرائيلي يلتقي مع كبار المسؤولين في المغرب
- نتنياهو المرشح الوحيد لرئاسة الليكود
* "هآرتس":
- اقامة البؤر الاستيطانية وتهديد حزب الله تحد للحكومة الانتقالية
- تجنيد 5 ملايين شيقل لصالح اقامة بؤر استيطانية جديدة والاجهزة الأمنية ستمنع ذلك
- الولايات المتحدة: اسرائيل لا تفعل شيئا للسنة الثانية على التوالي لمنع المتاجرة بالبشر