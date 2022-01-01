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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 20 يوليو 2022 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- عملية بالقدس وإطلاق الرصاص على المنفذ من قبل مصور صحفي في موقع "واي نت"

- بوتين يتقرب من إيران وعلى جدول الاعمال بيع طائرات ايرانية مسيرة لموسكو  

- مقاتل في وحدة المستعربين سابقا يحارب اليوم في اوكرانيا ضد روسيا  

- السجن 12 عاما لمسؤول كبير في شركة الطيران الـ"عال" هرب المخدرات  

* "معاريف":

- عودة العمليات الى القدس واصابة اسرائيلي بجروح متوسطة  

- قصف موقع في غزة بعد إطلاق رصاصة على مستوطنة "نتيب هعشرة"  

- يوم المعركة في الضفة: اليمين الاستيطاني سيقيم 3 بؤر استيطانية واليسار يعلن انه سيمنع اقامة بؤر ارهابية جديدة  

- لبيد وغانتس على الحدود مع لبنان: نشاط حزب الله يشكل خطرا على لبنان  

- رئيس الأركان الاسرائيلي يلتقي مع كبار المسؤولين في المغرب  

- نتنياهو المرشح الوحيد لرئاسة الليكود  

* "هآرتس":

- اقامة البؤر الاستيطانية وتهديد حزب الله تحد للحكومة الانتقالية  

- تجنيد 5 ملايين شيقل لصالح اقامة بؤر استيطانية جديدة والاجهزة الأمنية ستمنع ذلك  

- الولايات المتحدة: اسرائيل لا تفعل شيئا للسنة الثانية على التوالي لمنع المتاجرة بالبشر

#الصحف الإسرائيلية

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