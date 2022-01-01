رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- عملية بالقدس وإطلاق الرصاص على المنفذ من قبل مصور صحفي في موقع "واي نت"

- بوتين يتقرب من إيران وعلى جدول الاعمال بيع طائرات ايرانية مسيرة لموسكو

- مقاتل في وحدة المستعربين سابقا يحارب اليوم في اوكرانيا ضد روسيا

- السجن 12 عاما لمسؤول كبير في شركة الطيران الـ"عال" هرب المخدرات

* "معاريف":

- عودة العمليات الى القدس واصابة اسرائيلي بجروح متوسطة

- قصف موقع في غزة بعد إطلاق رصاصة على مستوطنة "نتيب هعشرة"

- يوم المعركة في الضفة: اليمين الاستيطاني سيقيم 3 بؤر استيطانية واليسار يعلن انه سيمنع اقامة بؤر ارهابية جديدة

- لبيد وغانتس على الحدود مع لبنان: نشاط حزب الله يشكل خطرا على لبنان

- رئيس الأركان الاسرائيلي يلتقي مع كبار المسؤولين في المغرب

- نتنياهو المرشح الوحيد لرئاسة الليكود

* "هآرتس":

- اقامة البؤر الاستيطانية وتهديد حزب الله تحد للحكومة الانتقالية

- تجنيد 5 ملايين شيقل لصالح اقامة بؤر استيطانية جديدة والاجهزة الأمنية ستمنع ذلك

- الولايات المتحدة: اسرائيل لا تفعل شيئا للسنة الثانية على التوالي لمنع المتاجرة بالبشر