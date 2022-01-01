رام الله / سما /

تصدرت زيارة الرئيس محمود عباس إلى رومانيا ولقائه رئيس الجمهورية كلاوس يوهانس، ورئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

كما تناولت الصحف على صدر صفحاتها الأولى تأكيد مركزية "فتح" دعمها الكامل للموقف الواضح والصريح الذي أعلن عنه الرئيس عباس خلال لقائه الرئيس الأميركي في بيت لحم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

الرئيس: انهيار حل الدولتين المستند للشرعية الدولية سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة

بحضور الرئيس: فلسطين ورومانيا توقعان اتفاقيتي تعاون

3 إصابات بالرصاص في مخيم عسكر الجديد والاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة

اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لحمل إسرائيل على فتح معبر الكرامة 24 ساعة

"مركزية فتح" تعرب عن تأييدها ودعمها الكامل للموقف الفلسطيني الواضح والصريح الذي أعلن عنه الرئيس

رئيس النيجر: موقفنا من فلسطين ثابت لا يتغير

الاحتلال "يشرعن" بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة

مصور صحفي إسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني في القدس المحتلة

زكارنة: تنفيذ قرار دعم المحروقات لمركبات النقل العام يبدأ بداية الشهر المقبل

مصرع طفلتين وفتاة في حوادث بالضفة وقطاع غزة

* "الأيام":

اتفاقيتا تعاون بين فسطين ورومانيا في ختام زيارة الرئيس إلى بوخارست

الرئيس يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا

إصابات خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد

هدم مسكن ومنشآت في محافظات عدة

توسيع بؤرة استيطانية شرق رام الله ودعوات لإقامة عشر أخرى اليوم

قصف وغارات إسرائيلية على مواقع في شمال غزة

إصابة فلسطيني بإطلاق نار بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس

واشنطن: إعلان بايدن بشأن حل الدولتين خطوة مهمة وملتزمون بإعادة فتح قنصليتنا في القدس

نقابة المحامين وفعاليات مجتمعية يشكلون لجنة لتعزيز المطالبة بوقف القرارات بقانون

الأردن: مشاكل لوجستية إسرائيلية تسبب حالة الاكتظاظ على الجسر

* "القدس":