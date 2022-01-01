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اليوم : مخططات لإنشاء بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية

الأربعاء 20 يوليو 2022 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم : مخططات لإنشاء بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية



رام الله / سما /

يستعد المئات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، إلى محاولة إنشاء 3 بؤر استيطانية على الأقل ضمن مخطط يهدف لبناء 28 بؤرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأشهر المتبقية من العام الجاري.

ودعت حركة نحلاه الاستيطانية، الآلاف من المستوطنين للمشاركة في إنشاء هذه البؤر من خلال حشد لعائلات بأكملها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لها من أثاث وغيره لتمكينهم من إقامة هذه البؤر الجديدة. بحسب ما ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس انتشاره في مناطق متفرقة بالضفة الغربية استعدادًا لمنع هذه الخطوة وذلك بالتعاون مع أجهزة أمنية وشرطية إسرائيلية أخرى، وفق التعليمات التي صدرت من وزير الجيش بيني غانتس.

وستحاول تلك القوات منع وضع خيام أو مبانٍ متنقلة، والعمل على إخلاء أي بؤرة تقام لمنع تكرار ما جرى في حومش وإيفتار.

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