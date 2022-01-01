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التعليم تكشف مستجدات جديدة حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

الأربعاء 20 يوليو 2022 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تكشف مستجدات جديدة حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة



رام الله / سما /

أفاد مدير القياس والتقويم، والامتحانات في وزارة التربية والتعليم برام الله محمد عوّاد، صباح اليوم الأربعاء، بأنه سيتم بداية الأسبوع المقبل تحديد الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022.

وقال عوّاد، في تصريحات إذاعية، إن مرحلة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة تسير في مراحلها النهائية، موضحًا: "نحتاج إلى ثلاثة أيام تقريبًا للانتهاء من عمليات التصحيح، وبالتوازي فإن عمليات الإدخال، والفرز ستستمر كما هي بالأيام الجارية".

وطمّأن عوّاد أهالي طلبة التوجيهي في فلسطين 2022، بأن النتائج ستكون مبشرة، داعيًا لعدم إثارة الشائعات حول موعد نتائج الثانوية العامة من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وختم قائلًا: "نأمل أن تكون النتائج حول معدلاتها كل عام، فلا داعٍ للقلق أو التوتر، كل المؤشرات الأولية لدينا إيجابية، ولكن النتائج النهائية ستكون حاضرة عند نشرها في الموعد الذي سيتم تحديد فيه موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022".

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