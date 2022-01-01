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بينهم قيادي في حماس.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بحق المحررين

الأربعاء 20 يوليو 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم قيادي في حماس.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بحق المحررين



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق من الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس، المحرر نايف الرجوب عقب اقتحام منزله في بلدة دورا جنوب الخليل.

واعتقل من نفس البلدة، المحرر كامل اقطيل، والمحرر أيمن درابيع، وذلك بعد اقتحام منزليهما وإخضاعهما للتحقيق الميداني، كما اقتحمت منزل المحرر محمود الفسفوس وطالبت عائلته بتسليمه، مهددةً بتصفيته.

وفي بلدة أبو ديس شرقي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر إسماعيل حلبية بعد مداهمة منزله.

فيما سلمت قوة أخرى، الصحفي فيصل الرفاعي بلاغًا لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله في بلدة عنا شمال القدس المحتلة.

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