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الأمن الإسرائيلي مصدوم من هوية منفذ عملية القدس

الأربعاء 20 يوليو 2022 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الإسرائيلي مصدوم من هوية منفذ عملية القدس



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، هوية منفذ عملية الطعن في "راموت" بالقدس، وهو من حملة تصاريح رجال الأعمال "BMC".

وقالت مواقع عبرية، نقلا عن مصادر أمنية، أن منفذ العملية هو إسماعيل نمر (44 عاما) من رام الله، وهو يحمل تصريح رجال أعمال "بي أم سي"، والذي يمكنه أيضا من السفر عبر مطار اللد "بن غوريون"، ويمكنه الدخول بواسطة السيارة عبر مختلف المعابر إلى إسرائيل.

وأطلق مصور صحافي إسرائيلي النار اليوم على فلسطيني، بعد أن هاجم بمفك سائق حافلة إسرائيلية بالقرب من مفرق "راموت" بالقدس، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، فيما وصفت جروح الإسرائيلي بالخطيرة.

وأثار روعى شارون، محلل قناة "كان" حيرة الأمن الإسرائيلي حيال هوية منفذ هذه العملية، معتبرا أن شخص يملك شركة تعمل بالملايين سنويان ويحمل مثل هكذا تصريح، شيء غير مسبوق ويثير الكثير من الاسئلة والتحديات في وجه الأمن الإسرائيلي.

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