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واشنطن توافق “مبدئيا” على بيع مقاتلات ومعدات عسكرية لدولة الإمارات بـ"مليار" دولار

الأربعاء 20 يوليو 2022 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن توافق “مبدئيا” على بيع مقاتلات ومعدات عسكرية لدولة الإمارات بـ"مليار" دولار



وكالات - سما-

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنها وافقت “مبدئيا” على بيع مقاتلات ومعدات لعدة دول، من بينها الإمارات.
وذكرت الوزارة أنها وافقت مبدئيا على بيع الإمارات أنظمة ومعدات لطائرات “سي 17” بنحو مليار دولار.
كما أشارت إلى أنها أيدت مبدئيا بيع بلجيكا معدات لطائرات “أف 16” بقيمة 127 مليون دولار.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أن الصفقة مع الإمارات تقدر بحوالي 980.4 مليون دولار.
لكن رويترز ذكرت أن موافقة الخارجية الأميركية لا تعني أن العقد تم توقيعه أو أن النقاشات انتهت.
ونوه “البنتاغون” إلى أن “بوينغ” ستكون المتعاقد الرئيسي مع الإمارات في هذه الصفقة.

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